Шесть новых стран и удобные финансовые расчеты. Итоги XV саммита БРИКС

Лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - приняли по итогам XV саммита "пятерки" Йоханнесбургскую декларацию. Она была представлена в четверг по итогам встречи руководителей стран в ЮАР. Как отметил президент РФ Владимир Путин, согласование документа было непростым, однако президент ЮАР Сирил Рамапоса "проявил удивительное дипломатическое искусство".

Объединение пополнилось шестью новыми странами. Кроме того, к следующей встрече в 2024 году финансовые учреждения стран-участниц подготовят предложения по использованию национальных валют и общих платежных инструментов.

ТАСС собрал главное об итоговом выступлении руководителей государств БРИКС.

Расширение объединения

Лидеры БРИКС достигли соглашения о руководящих принципах, стандартах и критериях расширения объединения. С 1 января 2024 года к БРИКС присоединятся шесть новых стран - две африканские (Египет и Эфиопия), одна латиноамериканская (Аргентина) и три ближневосточные (Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия).

После принятия новых государства совокупный ВВП БРИКС составит 37% от мирового, отметил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. На объединение придется 46% мирового населения.

Включение новых членов в БРИКС укрепит группу и придаст новую динамику развитию и силу объединению, уверен премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это также укрепит веру многих стран в возможность многостороннего миропорядка. С Моди согласился председатель КНР Си Цзиньпин, который назвал расширение свидетельством решимости стран-участниц увеличивать взаимодействие с развивающимися странами и расширять международное сотрудничество.

Россия будет работать над расширением влияния БРИКС в мире, заверил президент РФ Владимир Путин, поздравляя новых членов. И с ними, и с партнерами объединения наладят практическую работу, страны БРИКС будут советоваться друг с другом.

Участники саммита договорились, что нынешнее расширение не будет последним - за ним последуют и другие.

Финансовая система

Страны БРИКС отметили необходимость использования альтернативных платежных систем. Для повышения стабильности мировой финансовой системы Минфинам и ЦБ стран объединения поручено рассмотреть вопрос использования в расчетах национальных валют и "ряда платежных инструментов", подчеркнул Рамапоса.

Путин назвал важными вопросы создания единой расчетной единицы и использования нацвалют в торговле между странами БРИКС - объединение так или иначе будет двигаться по решению этих проблем.

По словам президента Бразилии, введение единой расчетной валюты может расширить платежные опции стран-участниц и сгладить их слабые стороны.

Итоги будут доложены участникам БРИКС к следующему саммиту.

Достижения саммита