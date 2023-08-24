24 августа, 08:05,
обновлено 24 августа, 09:06
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Саммит БРИКС - 2023

Шесть новых стран и удобные финансовые расчеты. Итоги XV саммита БРИКС

Сергей Бобылев/ ТАСС
Участники саммита БРИКС в ЮАР
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Лидеры стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - приняли по итогам XV саммита "пятерки" Йоханнесбургскую декларацию. Она была представлена в четверг по итогам встречи руководителей стран в ЮАР. Как отметил президент РФ Владимир Путин, согласование документа было непростым, однако президент ЮАР Сирил Рамапоса "проявил удивительное дипломатическое искусство".

Объединение пополнилось шестью новыми странами. Кроме того, к следующей встрече в 2024 году финансовые учреждения стран-участниц подготовят предложения по использованию национальных валют и общих платежных инструментов.

ТАСС собрал главное об итоговом выступлении руководителей государств БРИКС.

Расширение объединения

  • Лидеры БРИКС достигли соглашения о руководящих принципах, стандартах и критериях расширения объединения. С 1 января 2024 года к БРИКС присоединятся шесть новых стран - две африканские (Египет и Эфиопия), одна латиноамериканская (Аргентина) и три ближневосточные (Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия).
  • После принятия новых государства совокупный ВВП БРИКС составит 37% от мирового, отметил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. На объединение придется 46% мирового населения.
  • Включение новых членов в БРИКС укрепит группу и придаст новую динамику развитию и силу объединению, уверен премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это также укрепит веру многих стран в возможность многостороннего миропорядка. С Моди согласился председатель КНР Си Цзиньпин, который назвал расширение свидетельством решимости стран-участниц увеличивать взаимодействие с развивающимися странами и расширять международное сотрудничество.
  • Россия будет работать над расширением влияния БРИКС в мире, заверил президент РФ Владимир Путин, поздравляя новых членов. И с ними, и с партнерами объединения наладят практическую работу, страны БРИКС будут советоваться друг с другом.
  • Участники саммита договорились, что нынешнее расширение не будет последним - за ним последуют и другие.

Финансовая система

  • Страны БРИКС отметили необходимость использования альтернативных платежных систем. Для повышения стабильности мировой финансовой системы Минфинам и ЦБ стран объединения поручено рассмотреть вопрос использования в расчетах национальных валют и "ряда платежных инструментов", подчеркнул Рамапоса.
  • Путин назвал важными вопросы создания единой расчетной единицы и использования нацвалют в торговле между странами БРИКС - объединение так или иначе будет двигаться по решению этих проблем.
  • По словам президента Бразилии, введение единой расчетной валюты может расширить платежные опции стран-участниц и сгладить их слабые стороны.
  • Итоги будут доложены участникам БРИКС к следующему саммиту.

Достижения саммита

  • Участники встречи признали саммит успешным: рассказавший об итогах встречи в Йоханнесбурге Рамапоса заявил, что БРИКС открыла новую главу в свой истории. Встреча стала первой личной после нескольких лет удаленных форматов из-за пандемии COVID-19. Рамапоса также отметил, что в бизнес-форуме приняли участие более 1,5 тыс. человек, обсуждалось привлечение инвестиций и сотрудничество между ЮАР, странами Африки и членами БРИКС.
  • Лидеры "пятерки" заслушали доклад главы Нового банка развития БРИКС Дилмы Руссефф о перспективах экономического взаимодействия в объединении.
  • Рамапоса подчеркнул, что на переговорах лидеры БРИКС указали на важность равномерного развития в мире, а также необходимость урегулирования конфликтов на планете мирным путем.
  • По словам президента Бразилии Лулы да Силвы, различия между участниками БРИКС лишь способствуют укреплению борьбы за новый мировой порядок, "учитывающий экономический, географический и политический плюрализм XXI века". БРИКС представляется источником креативных решений стоящих перед странами-участницами вызовов.

  

Теги:
БразилияЮАРИндияРоссияКитайСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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