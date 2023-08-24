Моди: включение новых членов в БРИКС послужит дальнейшему укреплению организации

Премьер-министр Индии Нарендра Моди считает, что это придаст новую динамику объединению

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Включение новых членов в состав БРИКС послужит дальнейшему укреплению организации и придаст новую динамику объединению.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пресс-конференции по итогам 15-го саммита БРИКС.

"Индия всегда полностью поддерживала расширения БРИКС. Индия всегда полагала, что включение новых членов в состав БРИКС послужит дальнейшему укреплению организации и придаст ему новую динамику", - сказал глава индийского правительства.

Он добавил, что расширение этого объединения также укрепит веру многих государств по всему миру в многополярный миропорядок. "Я рад, что сообща наши команды согласовали руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуру для расширения БРИКС", - указал премьер Индии.

Моди поздравил лидеров и народы стран, которые вступают в БРИКС. "У Индии очень тесные исторические отношения со всеми этими государствами. Благодаря БРИКС будут добавлены и новые измерения двустороннего сотрудничества с этими странами", - добавил он.

Ранее о расширении БРИКС сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита объединения, который проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.