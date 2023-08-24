ОАЭ выразили признательность за возможность присоединиться к БРИКС

Страна рассчитывает на продуктивную работу с партнерами по сообществу, сообщил президент шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

ДУБАЙ, 24 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) признательны за возможность присоединиться к БРИКС и рассчитывают на продуктивную работу с партнерами по сообществу. Об этом заявил президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

"Мы ценим решение лидеров стран БРИКС включить Объединенные Арабские Эмираты в это играющее важную роль сообщество. Мы надеемся на совместную работу, которая будет направлена на благо и процветание всех стран и народов мира", - написал президент в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее о расширении БРИКС сообщил президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита объединения, который проходит с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.