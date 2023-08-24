24 августа, 08:24
Саммит БРИКС - 2023

Рамапоса заявил, что объединение БРИКС вступило в новую эру

Президент ЮАР сделал такое заявление в связи с решением о принятии в состав объединения с 2024 года шести стран

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Группа БРИКС вступила в новую эру. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на брифинге по итогам работы XV саммита объединения.

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"Объединение БРИКС открыло новую главу в свой истории", - подчеркнул Рамапоса в связи с решением о принятии в состав объединения с 1 января 2024 года шести стран - Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. 

Теги:
ЮАРРамапоса, СирилСаммит БРИКС - 2023
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