Рамапоса заявил, что объединение БРИКС вступило в новую эру

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Группа БРИКС вступила в новую эру. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса на брифинге по итогам работы XV саммита объединения.
"Объединение БРИКС открыло новую главу в свой истории", - подчеркнул Рамапоса в связи с решением о принятии в состав объединения с 1 января 2024 года шести стран - Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии.
Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР.