Рамапоса и Си Цзиньпин проведут 24 августа круглый стол лидеров "Китай - Африка"

С инициативой проведения круглого стола выступило правительство КНР

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса проведет совместно с председателем КНР Си Цзиньпином 24 августа круглый стол лидеров "Китай - Африка" по завершении саммита БРИКС. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте администрации президента ЮАР.

"Президент Сирил Рамапоса позднее сегодня, 24 августа 2023 года, станет сопредседателем круглого стола лидеров "Китай - Африка" совместно с председателем КНР Си Цзиньпином после завершения XV саммита БРИКС, - указывается в сообщении. - Тема круглого стола - "Поощрение африканской интеграции и совместное создание сообщества высокого уровня Африка - Китай с общим будущим". С инициативой проведения круглого стола выступило правительство КНР.

В документе указывается, что во встрече примут участие нынешние председатели восьми региональных экономических сообществ Африки, включая председателя Африканского союза (АС), председателя Форума сотрудничества "Китай - Африка", председателя Комиссии АС. Ее цель - подтверждение "политической приверженности" Китая региональной и континентальной интеграции в Африке для обеспечения реализации программы "Повестка 2023: Африка, которую мы хотим".

"Президент Рамапоса как сопредседатель мероприятия донесет основные послания по африканскому развитию до китайских властей как основного игрока развития на континенте, - отмечается в сообщении. - Он также выделит приоритетные сферы развития Африки. По завершении круглого стола будет принято совместное заявление".