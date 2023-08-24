24 августа, 08:42
Саммит БРИКС - 2023

Моди поблагодарил лидеров БРИКС за поздравления с успешной посадкой модуля на Луну

© ТАСС/ Ruptly

По словам премьер-министра Индии, "этот успех не стоит рассматривать как успех одной отдельной страны, это успех всего человечества"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил лидеров стран БРИКС за поздравления в связи с успешной посадкой на Луну модуля миссии "Чандраян-3".

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"Со вчерашнего дня я нахожусь здесь и получил очень много поздравлений. На самом деле они приходят со всего мира. Этот успех не стоит рассматривать как успех одной отдельной страны, это успех всего человечества. Я хочу поблагодарить всех вас. Не только от собственного имени, но и от лица всех индийцев и всех индийских ученых", - заявил Моди на пресс-конференции в Йоханнесбурге. 

Теги:
ИндияМоди, НарендраСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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