Моди поблагодарил лидеров БРИКС за поздравления с успешной посадкой модуля на Луну

По словам премьер-министра Индии, "этот успех не стоит рассматривать как успех одной отдельной страны, это успех всего человечества"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил лидеров стран БРИКС за поздравления в связи с успешной посадкой на Луну модуля миссии "Чандраян-3".

"Со вчерашнего дня я нахожусь здесь и получил очень много поздравлений. На самом деле они приходят со всего мира. Этот успех не стоит рассматривать как успех одной отдельной страны, это успех всего человечества. Я хочу поблагодарить всех вас. Не только от собственного имени, но и от лица всех индийцев и всех индийских ученых", - заявил Моди на пресс-конференции в Йоханнесбурге.