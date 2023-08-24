БРИКС после расширения на шесть стран подготовит к саммиту-2024 новый список партнеров

Доклад по этой теме должны представить на следующем саммите, который пройдет в 2024 году в Казани

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия станут полноправными участниками БРИКС с 1 января 2024 года, а к следующему саммиту объединения будет подготовлен новый список его возможных партнеров. Эти пункты зафиксированы в итоговой Йоханнесбургской декларации объединения, куда сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

"Мы приняли решение пригласить Аргентинскую Республику, Арабскую Республику Египет, Федеративную Демократическую Республику Эфиопия, Исламскую Республику Иран, Королевство Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты стать полноправными членами БРИКС с 1 января 2024 года", - говорится в документе.

Кроме того, главам МИД стран БРИКС поручено продолжить разработку модели стран - партнеров объединения и "списка перспективных стран-партнеров". Доклад по этой теме должен быть представлен на следующем саммите, который пройдет в 2024 году в Казани.