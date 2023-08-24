Третий день работы саммита БРИКС посвящен укреплению связей с Глобальным Югом

В Йоханнесбург прибыли руководители 46 стран

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Заключительный день работы саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, ЮАР) начался с заседания лидеров стран объединения с главами государств и правительств Глобального Юга.

"В Йоханнесбург прибыли руководители 46 стран с тем, чтобы обсудить с лидерами БРИКС проблемы, которые их волнуют", - заявили ТАСС в МИД ЮАР.

В повестке дня заседания, которое проходит под председательством президента ЮАР Сирила Рамапосы в форматах БРИКС - Африка и "Диалог "БРИКС плюс", стоят вопросы построения взаимовыгодного партнерства БРИКС и Глобального Юга в многополярном мире. Особое место занимают вопросы сотрудничества БРИКС со странами Африки.

Ожидаются заявления лидеров стран БРИКС. Перед участниками выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который впервые прибыл на саммит БРИКС, а также председатель Африканского союза.

Инициатором созыва на площадке БРИКС саммита стран Глобального Юга стал президент ЮАР. Как отмечает местная радиостанция SABC, ЮАР стремится консолидировать позиции Глобального Юга и при лидерстве БРИКС поставить в мировую повестку дня кардинальную реформу всей системы международных отношений.