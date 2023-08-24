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Саммит БРИКС - 2023

В Иране назвали членство страны в БРИКС историческим событием

Оно также является "стратегическим успехом внешней политики исламской республики", отметил замруководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди

ДУБАЙ, 24 августа. /ТАСС/. Предоставление Ирану членства в БРИКС является историческим событием. Такое мнение выразил заместитель руководителя администрации президента исламской республики по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

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"Исламская Республика Иран стала членом БРИКС. Членство в группе развивающихся стран мира является историческим событием и стратегическим успехом внешней политики исламской республики", - написал он в соцсети X (ранее Twitter).

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. 

Теги:
ИранСаммит БРИКС - 2023
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