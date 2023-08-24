Генсек ООН призвал выделить $100 млрд развивающимся странам из-за изменений климата

Антониу Гутерриш подчеркнул, что приоритетом является помощь Африке

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Развитые государства должны выполнить обещание по выделению $100 млрд развивающимся странам для решения проблем, вызванных изменениями климата. С таким призывом выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите БРИКС.

"Развитые страны должны, наконец, выполнить обещания, данные развивающимся странамЮ выделить $100 млрд на борьбу с изменениями климата, удвоить финансирование процессов адаптации к этим изменениям, восполнить Зеленый климатический фонд ООН, выделить средства на компенсацию потерь, понесенных в этом году", - заявил Гутерриш, выступая на саммите БРИКС.

Гутерриш подчеркнул, что приоритетом является помощь Африке по перечисленным направлениям. "Это вопрос справедливости", - добавил он.

В 2009 году в рамках ООН впервые была озвучена задача добиться финансирования в размере $100 млрд программ развивающихся стран, направленных на решение вопросов, возникающих из-за изменений климата. Планировалось, что к 2020 году такая сумма будет выделяться ежегодно. В 2019 году задача была скорректирована - теперь предполагалось выделить всего $100 млрд развивающимся странам до 2025 года. Эти показатели так и не были достигнуты.