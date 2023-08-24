Москва, Пекин и Манила заключили соглашение о совместной работе над транспортным проектом

Речь идет о международной аналитической платформе UrbanTransportData, которую создали с целью развития и улучшения транспортных систем городов-участников

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Москва, Пекин и Манила подписали соглашение о совместном участии в международной аналитической платформе UrbanTransportData для сбора, анализа, визуализации и публикации транспортных показателей городов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы.

"На Международном транспортном саммите состоялось подписание совместного заявления о сотрудничестве в сфере транспорта с Пекином и Манилой, чтобы начать совместную работу над проектом. Со стороны Пекина заявление было подписано директором отдела политических исследований Муниципальной комиссии города Пекина по транспорту Фэнг Тао, со стороны Манилы - руководителем управления международных связей города Манилы Нумеро Лимом, со стороны Москвы - руководитель столичного департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин", - значится в сообщении.

Там уточняется, что UrbanTransportData представляет собой международную аналитическую платформу, предназначенную для сбора, анализа, визуализации и публикации транспортных показателей городов мира и будет включать в себя новостной портал, профессиональный форум для экспертов в сфере развития городского общественного транспорта и базу знаний о городском транспорте.

"Проект призван способствовать развитию и повышению эффективности транспортных систем в интересах жителей и гостей городов-участников. Проект UrbanTransportData реализован международной аналитической командой транспортного комплекса города Москвы (аналитика,разработка и коммуникация) и Департаментом внешнеэкономических и международных связей Москвы (приглашение новых членов и подписание соглашений). Проект предусматривает проведение онлайн- и офлайн-встреч и мероприятий, в том числе с представителями научного и экспертного сообщества. UrbanTransportData поспособствует выявлению лучших практик городов для улучшения транспортной ситуации в городах и выявлению трендов развития транспортной отрасли", - заключили в пресс-службе.