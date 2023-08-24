В ОАЭ присоединение к БРИКС назвали успехом внешней политики страны

Премьер-министр страны, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум заявил, что предоставление ОАЭ членства в объединении является "продолжением философии группы, основанной на построении позитивного международного многостороннего партнерства"

ДУБАЙ, 24 августа. /ТАСС/. Предоставление Объединенным Арабским Эмиратам членства в БРИКС является успехом внешней политики государства. Об этом заявил премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"Одобрение присоединения ОАЭ к БРИКС представляет собой успех сбалансированной внешней политики, проводимой под руководством моего брата, Его Высочества президента страны шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна", - написал премьер ОАЭ в соцсети X (ранее Twitter). Он отметил, что предоставление ОАЭ членства в БРИКС является "продолжением философии группы, основанной на построении позитивного международного многостороннего партнерства", а также укрепляет позицию сообщества как "надежного партнера, связывающего Север с Югом и Восток с Западом".

Ранее шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что ОАЭ признательны за возможность присоединиться к БРИКС и рассчитывают на продуктивную работу с партнерами по сообществу.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.