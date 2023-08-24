СМИ: Норвегия может передать Украине F-16

Таким образом, Норвегия станет третьей страной, решившей передать эти истребители украинской стороне

ТАСС, 24 августа. Норвегия приняла решение предоставить Украине американские истребители-бомбардировщики F-16. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на источники.

Таким образом, Норвегия станет третьей страной, решившей передать истребители F-16 Украине.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Амстердамом в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Киеву 19 истребителей F-16, 6 первых боевых самолетов поступят на Украину до Нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Дания и Нидерланды также объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им будут помогать еще девять стран (Бельгия, Великобритания, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, и Швеция). В июле исполняющий обязанности министра обороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе, согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев.