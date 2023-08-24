На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-главы Нацбанка

По словам Кирилла Шевченко, в стране отрабатывается механизм, когда коллегиальный орган любого украинского банка может быть признан преступной группировкой по указанию НАБУ или Специализированной антикоррупционной прокуратуры

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего главы Национально банка Украины (НБУ) Кирилла Шевченко, инкриминировав ему создание преступной организации и руководство ею.

"Мне стало известно, что по делу против экс-главы НБУ "антикоррупционный" орган пошел ва-банк и изменил квалификацию, дополнительно инкриминировав мне статью 255 Уголовного кодекса Украины, то есть создание и руководство преступной организацией, деятельность которой направлена на совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Статья, которая "классическая" для воров в законе, инкриминируется главе государственного банка", - написал Шевченко в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По мнению экс-главы Нацбанка, в стране отрабатывается механизм, когда коллегиальный орган любого украинского банка может быть признан преступной группировкой по указанию НАБУ или Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

5 июня Высший антикоррупционный суд продлил на четыре месяца, до 6 октября, сроки расследования дела Шевченко, подозреваемого в хищении 206 млн гривен ($5,6 млн по нынешнему курсу) из государственного Укргазбанка.

Шевченко с 2014 года руководил правлением Укргазбанка, а в 2020 году он возглавил НБУ. По версии следствия, руководство Укргазбанка, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовало ее для хищения денежных средств. С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые, якобы будучи "агентами банка", привлекали к нему крупных клиентов. За такие "агентские услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал "вознаграждение этим лицам", заявили в прокуратуре, добавив, что именно по такой схеме с перечислением средств фиктивным агентам в период с 2014 по 2019 год были выведены $5,6 млн.

4 октября 2022 года Шевченко подал в отставку с поста главы Нацбанка "в силу причин, связанных со здоровьем". 6 октября прокуратура предъявила ему обвинение, а Верховная рада уволила его с занимаемой должности. В настоящее время, по данным следствия, Шевченко находится в Вене, где, по его словам, проходит лечение.

О борьбе с коррупцией на Украине

Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей Украины, преподносящиеся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция практически во всех сферах продолжает процветать. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты коррупции, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Об этом он сказал на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну коррупцию и рейдерские атаки.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.