Токаев: Казахстан хотел бы внести вклад в развитие БРИКС в качестве государства-участника

Президент республики также призвал страны БРИКС присоединиться к реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры Север - Юг и Восток - Запад

АСТАНА, 24 августа. /ТАСС/. Казахстан стремится развивать сотрудничество со странами БРИКС и готов внести свой вклад в развитие потенциала организации в качестве государства-участника. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в видеформате на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс".

"Под лозунгом председательства ЮАР "БРИКС и Африка" Казахстан стремится к укреплению многопланового сотрудничества со странами БРИКС и Африканским союзом. Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС в качестве государства-участника. Я твердо убежден, что нам необходимо наращивать коллективные усилия, направленные на обеспечение глобальной безопасности, устойчивого развития и инклюзивности", - сказал Токаев, слова которого приводит его пресс-служба.

Президент Казахстана также призвал страны БРИКС присоединиться к реализации экономических, торговых, транспортных и инвестиционных проектов через коридоры Север - Юг и Восток - Запад. "Транскаспийский международный транспортный маршрут, дополняющий важнейшую инициативу "Пояс и путь", открывает ценные перспективы торгового сотрудничества. Такое взаимодействие будет способствовать развитию межрегиональной торговли и раскрытию всего транзитного и транспортного потенциала наших регионов", - пояснил Токаев.

В августе этого года министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила, что формальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, в том числе Казахстан.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса на пресс-конференции по итогам 15-го саммита БРИКС заявил, что с 1 января 2024 года в объединение вступят шесть стран: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР.