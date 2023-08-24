Посольство Малайзии возобновляет работу в Багдаде

Глава иракского МИД Фуад Хусейн сообщил, что в ходе переговоров стороны обсудили пути взаимного облегчения выдачи виз гражданам

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Посольство Малайзии возобновляет свою работу в Багдаде. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим малайским коллегой Замбри Абдул Кадиром.

"Малайзия решила вновь открыть свое посольство в столице Ирака Багдаде, - приводит слова Хусейна портал Shafaq News. - Это важный шаг со стороны Малайзии, поскольку нам необходимо восстанавливать дипломатические отношения между двумя государствами".

Глава иракского МИД указал, что в ходе переговоров стороны обсудили пути взаимного облегчения выдачи виз гражданам двух стран.

Кроме того, Хусейн призвал малайские компании инвестировать в экономику Ирака, отметив, что Багдад "предоставляет широкие возможности в этой области". Арабская республика также надеется в ближайшем будущем успешно выйти на нефтяные рынки в Малайзии и начать там сбыт своей продукции.

Посольство Малайзии в Багдаде прекратило свою работу в марте 2023 года, на фоне вторжения США в Ирак. За несколько дней до своего визита в Ирак Замбри Абдул Кадир выступил с заявлением, в котором выразил надежду на возобновление работы малайского диппредставительства в Багдаде. Власти Малайзии, подчеркнул он, надеются, что восстановление дипломатических отношений с арабской республикой окажет положительное влияние на сферу экономики и инвестиций.