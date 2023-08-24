Видодо: БРИКС может играть передовую роль в реформировании глобального управления

Президент Индонезии считает, что развивающиеся страны должны объединиться, чтобы бороться за свои права и против дискриминации

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. БРИКС может играть передовую роль в борьбе за реформирование системы глобального управления, которую следует сделать более справедливой. Об этом заявил президент Индонезии Джоко Видодо на пресс-конференции по итогам XV саммита БРИКС.

"Развивающиеся страны должны объединиться, чтобы бороться за свои права и против дискриминации. Мы должны продолжать ратовать за полноправное инклюзивное сотрудничество. БРИКС может играть передовую роль в борьбе за равноправие в области развития [стран], а также за реформирование системы глобального управления, чтобы сделать ее более справедливой", - отметил он.