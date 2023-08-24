В Швеции заявили, что поставки оружия на Украину не способствуют миру в Европе

В посольстве РФ в Швеции отметили, что военные поставки в Киев становятся легитимными целями для российских вооруженных сил

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Военные поставки на Украину становятся легитимными целями для российских вооруженных сил и не способствуют установлению мира в Европе. Об этом заявили в посольстве РФ в Швеции, комментируя статью в газете Dagens nyheter, авторы которой предлагают поставлять Киеву все больше оружия.

"Сегодня на первой странице Dagens nyheter появилась поражающая своим цинизмом статья. Ее авторы сначала рассуждают об "ужасной цене, оплачиваемой жизнями украинцев, но также русских". Однако вместо того, чтобы призвать западных хозяев киевского режима указать своим марионеткам на необходимость сесть за стол переговоров, они предлагают <...> поставить Украине еще больше оружия, - говорится в комментарии, опубликованном на странице посольства в Telegram. - Напоминаем, что все военные поставки на Украину становятся легитимными целями для российских вооруженных сил и отнюдь не способствуют установлению прочного мира в Европе".

В комментарии также отмечается, что, призывая к новым поставкам оружия, авторы статьи, по сути, "желают украинцам смерти". "Сама мысль о каких-либо "уступках" России, однако, настолько пугает, что здесь скорее предпочтут "войну до последнего украинца". Вот оно - настоящее лицо "цивилизованного мира", - подчеркнули в посольстве.

С февраля 2022 года Швеция выделила Украине поддержку на сумму 22 млрд крон ($2,16 млрд), из которых 17 млрд ($1,67 млрд) - военная помощь.