24 августа, 11:28

Байден объявил о новых санкциях против России

Chip Somodevilla/ Getty Images
Президент США Джо Байден
© Chip Somodevilla/ Getty Images

Президент США заявил, что решение приняли для привлечения к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и требования возвращения украинских детей в их семьи

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России в день независимости Украины.

Читайте также
Экс-президент Боливии заявил, что санкции США против РФ показывают упадок империализмаСША ввели санкции против сооснователя криптовалютного сервиса Tornado Cash СеменоваСША расширили санкции против четырех россиян в связи с делом Навального

"Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи", - утверждается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Подробности о санкциях не приводятся.

Байден поздравил Киев с днем независимости и заявил, что США и дальше "будут поддерживать Украину".

Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в похищении детей и вывозе их в свои субъекты. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия эвакуировала украинских детей из зоны военного конфликта и вернет их обратно, "когда условия будут безопасными".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее также опровергла утверждения Киева о сотнях якобы принудительно вывезенных российской стороной детей с Украины, назвав их голословными. Она уточнила, что дети, которые попали из зон боевых действий в РФ, получили не только безопасность, но и все необходимое. При этом не идет речи о том, что детей удерживают в стране насильно. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияСанкции в отношении РоссииБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация