Байден объявил о новых санкциях против России

Президент США заявил, что решение приняли для привлечения к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и требования возвращения украинских детей в их семьи

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России в день независимости Украины.

"Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи", - утверждается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. Подробности о санкциях не приводятся.

Байден поздравил Киев с днем независимости и заявил, что США и дальше "будут поддерживать Украину".

Украинская сторона неоднократно обвиняла Россию в похищении детей и вывозе их в свои субъекты. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия эвакуировала украинских детей из зоны военного конфликта и вернет их обратно, "когда условия будут безопасными".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее также опровергла утверждения Киева о сотнях якобы принудительно вывезенных российской стороной детей с Украины, назвав их голословными. Она уточнила, что дети, которые попали из зон боевых действий в РФ, получили не только безопасность, но и все необходимое. При этом не идет речи о том, что детей удерживают в стране насильно.