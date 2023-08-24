Источник сообщил, что Эрдоган планирует встретиться с Путиным в Сочи

В качестве возможной даты называется 4 сентября, отметил собеседник агентства

СТАМБУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина планируется в Сочи. В качестве возможной даты называется 4 сентября, сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции.

"Встреча президентов планируется в России. Возможная дата - 4 сентября, в Сочи", - сказал он.

Власти Турции не называли дату визита Эрдогана. Сам турецкий лидер не исключал встречу с Путиным в сентябре. Телеканал NTV со ссылкой на источники в администрации Эрдогана ранее сообщил, что встреча может состояться в России.

Газета Milliyet в четверг сообщила, что в сентябре Москву посетит глава турецкого МИД Хакан Фидан, где он проведет переговоры о возобновлении зерновой сделки. 25 августа турецкий министр побывает в Киеве, где также обсудит возобновление реализации черноморской зерновой инициативы.

3 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что место и точная дата встречи президентов будут согласовываться по дипломатическим каналам. Днем ранее Песков заявил, что "место встречи будет обговариваться, это не обязательно Турция". Путин отмечал, что сейчас то время, когда он должен быть в стране, поэтому ему тяжело осуществлять какие-то визиты, добавил Песков.