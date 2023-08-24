Эксперт назвал вступление Эфиопии в БРИКС дипломатическим триумфом

По словам эксперта газеты Adisstandard, членство в БРИКС позволит улучшить инвестиционный климат в стране и диверсифицировать источники внешнего финансирования

ПРЕТОРИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Вступление Эфиопии в БРИКС является дипломатическим триумфом, поскольку позволит улучшить инвестиционный климат в стране. Об этом сообщает газета Adisstandard.

Эксперт оценил членство Эфиопии в БРИКС как значительный дипломатический триумф, возможно, наиболее существенное достижение за годы правления премьер-министра Абия Ахмеда", - говорится в публикации.

Газета приводит мнение эксперта, согласно которому вступление в БРИКС позволит Эфиопии улучшить инвестиционный климат и диверсифицировать источники внешнего финансирования.

По словам эксперта, участие в объединении также повысит переговорные позиции в обсуждениях с институтами Бреттон-Вудской системы и укрепит торговые перспективы за счет таких учреждений, как Новый банк развития БРИКС.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и является крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. По итогам саммита было принято решение, что с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия станут полноправными участниками объединения. Как заявил ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса, страны Африки видят в партнерстве БРИКС возможности для развития.