24 августа, 11:33,
обновлено 24 августа, 11:46
Саммит БРИКС - 2023

Лавров заявил, что все страны БРИКС выступают за сохранение названия объединения

Глава МИД РФ отметил, что присоединившиеся государства не предлагали иного

ЙОХАННЕСБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Все страны объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) выступают за сохранение названия, вновь присоединившиеся государства не предлагали иного. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Все [выступают] за то, чтобы название осталось. Это уже стало брендом, и никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного", - сказал министр. Он отметил, что "все понимают, что лучше оставить все, как есть". "Это будет подчеркивать преемственность всей нашей работы", - добавил Лавров.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил о расширении объединения. Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСаммит БРИКС - 2023
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