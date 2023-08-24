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Саммит БРИКС - 2023

Токаев призвал исключить поставки продовольствия из-под воздействия санкций

Президент Казахстана заявил, что особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность

АСТАНА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за исключение глобальных поставок продовольствия из-под воздействия санкций и ограничений.

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"Мы должны деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений", - сказал казахстанский лидер на заседании Диалога глав государств в формате "БРИКС плюс", проходящего в рамках XV саммита БРИКС. Слова Токаева приводит его пресс-служба.

По словам президента Казахстана, особое значение в глобальной повестке дня приобретает продовольственная безопасность. Он напомнил, что "сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами БРИКС, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового", и призвал принять "адекватные меры по снижению продовольственного дисбаланса в странах". 

Теги:
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыСаммит БРИКС - 2023
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