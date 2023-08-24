Правительство Румынии намерено взять на себя ответственность за пакет законов о реформе

По словам премьер-министра страны Марчела Чолаку, "нужно внести ясность, чтобы румыны увидели, кто действительно хочет осуществить реформу и вести страну вперед"

БУХАРЕСТ, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что правительство возьмет на себя ответственность перед парламентом за готовящийся пакет законов о реформе административного аппарата и налоговые меры. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"Миллиарды евро попадают в карманы жуликов или растранжириваются учреждениями, которые наступают друг другу на пятки вместо того, чтобы строить дороги, больницы, школы", - приводит его слова агентство. "Правительство возьмет на себя ответственность перед парламентом за пакет законопроектов о реформе госаппарата, налоговых мерах и борьбе с уклонением от уплаты налогов. Я положу свои полномочия на стол в парламенте за реформу и социальную справедливость. Нужно внести ясность, чтобы румыны увидели, кто действительно хочет осуществить реформу и вести страну вперед, а кто противостоит [этому], борется за привилегии и большие состояния", - сказал Чолаку.

Премьер-министр подчеркнул, что в этом вопросе не уступит "ни миллиметра, несмотря на давление системы", и продолжит поддерживать правительство, "чтобы остановить расточительство". "Реформа государства должна быть глубокой и необратимой, не может больше быть одних правил для богатых людей и привилегированных компаний и других - для обычных людей, которые трудятся. Я хотел бы взять немного у нас, трудоспособных и тех, кто зарабатывает очень много, чтобы дать [их] и пенсионерам, которые работали всю жизнь, и малообеспеченным", - заявил он.

Принятие ответственности правительством в парламенте означает, что пакет законов будет принят без обсуждения и поправок. Несогласные с этим парламентарии в течение трех дней могут поднять вопрос о доверии правительству. Если кабинету будет объявлен вотум недоверия, он уйдет в отставку, но в противном случае правительство продолжит работать, а пакет законов будет считаться принятым. Сейчас Социал-демократическая партия и Национал-либеральная партия, образующие правящую коалицию, обладают в парламенте большинством.

Правительство решило прибегнуть к этому маневру, чтобы избежать продолжительного обсуждения пакета законов в парламенте с неопределенным исходом. Хотя конкретные меры, предусмотренные пакетом, пока неизвестны, так как они должны быть утверждены Еврокомиссией. Они уже вызывают жесткую критику оппозиции. Так, портал g4media.ro пишет, что подход Чолаку характеризуется "диким популизмом", и отмечает, что "премьер намерен ввести сверхналоги для тех, кто производит, и перераспределить доходы". Некоторые отмечают и предвыборный характер намеченных мер, так как в будущем году в Румынии пройдут местные, парламентские и президентские выборы.