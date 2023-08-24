24 августа, 11:47
Крушение самолета в Тверской области

Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к авиакатастрофе с самолетом Пригожина

Виталий Шустров/ ТАСС
На месте крушения самолета в Тверской области
© Виталий Шустров/ ТАСС

Крушение бизнес-джета основателя ЧВК "Вагнер" произошло 23 августа в Тверской области

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к авиакатастрофе с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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"Мы не имеем к этому отношения", - сказал он в Киеве в ходе мероприятий, посвященных Дню независимости Украины. Слова главы государства привело украинское издание "Страна".

Пригожин, как сообщили в Росавиации, значился в списке пассажиров бизнес-джета Embraer, который разбился накануне вечером в Тверской области. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичКрушение самолета в Тверской области
© Информационное агентство ТАСС
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