Модули для F-16 Тайваня повысят их шансы в бою с истребителями 5-го поколения J-20 Китая

США ранее объявили о планах продажи острову инфракрасных систем поиска и слежения для истребителей F-16

ГОНКОНГ, 24 августа. /ТАСС/. Поставка США нового оборудования для истребителей F-16 ВВС Тайваня повысит их возможности в случае воздушного боя с истребителями пятого поколения J-20 Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило Центральное информационное агентство острова.

23 августа США объявили о планах продажи Тайваню инфракрасных систем поиска и слежения (IRST) для истребителей F-16. По мнению научного сотрудника тайваньского аналитического центра National Policy Foundation Цзе Чжуна, IRST позволит тайваньским F-16 обнаружить J-20 на значительно большем расстоянии.

Как отметил сотрудник тайваньского Института исследований в сфере обороны и безопасности Су Цзыюнь, поскольку J-20 был сконструирован с применением технологии радиолокационной малозаметности ("стелс"), их обнаружение при помощи обычных радаров является сложной задачей. В то же время IRST сможет обнаружить тепловой след двигателей J-20, что даст возможность пилотам применять ракеты AIM-20 вне визуального контакта с целью. Су Цзыюнь также подчеркнул, что ранее США поставляли IRST только таким наиболее близким союзникам, как Южная Корея или Финляндия.

США являются основным поставщиком вооружений для армии Тайваня. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову составляет около $19 млрд. Пекин требует от Вашингтона прекратить оказывать военную помощь Тайваню, поскольку подобные действия наносят серьезный ущерб китайско-американским отношениям.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.