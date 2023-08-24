Зеленский заявил, что Португалия примет участие в обучении украинских летчиков на F-16

Украинский президент ранее сообщил, что аналогичное решение приняли власти Греции

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Португалия готова принять участие в программе подготовки украинских летчиков на американских истребителях F-16. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве с португальским коллегой Марселу Ребелу ди Соузой.

"Сегодня Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ.

21 августа украинский президент заявил, что аналогичное решение приняли власти Греции.

Днем ранее Зеленский рассказал о "прорывной договоренности" с Амстердамом в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до конца этого года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. В июле исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе на юге Ютландии. Согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение о передаче Западом истребителей Украине, заявил, что европейским странам нужно "не заиграться в самолетики". Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на земле.