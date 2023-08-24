Итоги саммита БРИКС и новые санкции против России. Главные события 24 августа

Итоги саммита БРИКС

Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию 15-го саммита объединения "Йоханнесбург-2". Согласно документу, с 2024 года к БРИКС присоединятся шесть стран - Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Участники саммита договорились, что к следующей встрече подготовят новый список возможных партнеров. Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что БРИКС открыла новую главу в свой истории.

Новые санкции против России

США ввели санкции против 11 физлиц и Международного детского центра "Артек". Под рестрикции подпали директор "Артека" Константин Федоренко, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев. В этот же список внесли мать Рамзана Кадырова - Аймани Кадырову. Ранее президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций против России в день независимости Украины. Решение приняли для того, чтобы "привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи", говорится в заявлении.

ДТП в Калуге

В центре Калуги на улице Кирова произошло ДТП. Водитель не справился с управлением и врезался в остановку с людьми. Пострадали 11 человек, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Задержанного в апреле 2023 года лишили водительских прав, так как он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Водителю назначили наркологическую экспертизу.

Приговор Максиму Кацу по делу о фейках о ВС РФ

Суд в Москве заочно приговорил Максима Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Также ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Суд снял арест с денежных средств на расчетных счетах осужденного.

Авиакатастрофа с самолетом Пригожина 23 августа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к авиакатастрофе с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Крушение бизнес-джета произошло в Тверской области 23 августа. На борту было 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров значился Евгений Пригожин, сообщает Росавиация. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта после произошедшего.