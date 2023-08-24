В Британии 1-2 ноября пройдет первый саммит, посвященный угрозам в сфере ИИ

В Лондоне хотели бы, чтобы по его итогам ведущие страны и эксперты достигли соглашения по поводу совместного подхода к обеспечению безопасности

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Первый глобальный саммит, посвященный потенциальным угрозам, которые создает быстро развивающаяся технология искусственного интеллекта (ИИ), пройдет в Великобритании 1-2 ноября. Об этом сообщила канцелярия британского премьера Риши Сунака.

Местом проведения встречи выбран Блетчи-парк в графстве Бакингемшир. В годы войны здесь располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании, а ныне находится ее преемник - Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) Великобритании.

"Международное сотрудничество - краеугольный камень нашего подхода к регулированию ИИ и мы хотим, чтобы по итогам этого саммита ведущие страны и эксперты достигли соглашения по поводу совместного подхода к обеспечению нашей безопасности", - заявил Сунак.

В июне, когда впервые было объявлено о плане созвать такую встречу, в канцелярии премьера сообщали, что вопрос о том, лидерам каких стран будут направлены приглашения на саммит, пока рассматривается. Представитель премьера заявил тогда, что речь идет о встрече глав "государств - единомышленников", но не стал исключать возможность того, что в ней примут участие представители КНР. Как писала газета The Daily Telegraph, британский кабмин рассчитывает создать в Лондоне штаб-квартиру первого международного регулятора сферы ИИ, который будет сформирован по образцу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).