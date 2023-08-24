В ЮАР заявили, что БРИКС позволяет реформировать глобальную систему управления

Для реформирования существующей финансовой архитектуры в рамках БРИКС был создан Новый банк развития и уже активно ведутся дискуссии о создании альтернативной доллару валюты, отметил шерпа страны в объединении Анил Суклал

ПРЕТОРИЯ, 24 августа. /ТАСС/. Объединение БРИКС ставит своей целью реформу архитектуры глобального управления. Об этом заявил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал.

"Создание БРИКС предоставило странам-участницам платформу для укрепления их экономического развития и продвижения более справедливых финансовых реформ", - приводит его слова зимбабвийская газета The Herald. По его мнению, страны БРИКС поставили перед собой цель "реформировать архитектуру глобального управления", в частности Совбез ООН, и таким образом бросили вызов традиционному доминированию западных держав.

Суклал пояснил, что для реформирования существующей финансовой архитектуры в рамках БРИКС был создан Новый банк развития и уже активно ведутся дискуссии о создании альтернативной доллару валюты. Так, БРИКС "наметило революционный путь экономического развития и глобального управления, сосредоточив внимание на инклюзивности, справедливости и совместном процветании", отмечает Суклал.

По мнению генсека правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" Фикиле Мбалула, расширение БРИКС окажет значительное влияние на геополитический ландшафт. Его слова приводит южноафриканский телеканал SABC.

20 сентября 2006 года в Нью-Йорке, на полях Генассамблеи ООН, по инициативе президента РФ Владимира Путина состоялась первая министерская встреча в рамках БРИК, в которой приняли участие главы МИД России, Бразилии и Китая и министр обороны Индии. Стороны выразили намерение продолжать контакты в ходе международных форумов. С 2009 года официальные саммиты проводятся ежегодно в одной из стран объединения. В 2011 году к нему присоединилась ЮАР и объединение стало называться БРИКС.

В этом году саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.