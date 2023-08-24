Кандидат в президенты Аргентины заявила, что в случае ее победы страна не будет в БРИКС

Президент ЮАР Сирил Рамапоса сообщил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав объединения с 2024 года

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Аргентины Патрисия Буллрич заявила в четверг, что в случае ее победы южноамериканская республика не будет членом БРИКС.

"Аргентина под управлением нашего правительства не будет в БРИКС", - сказала она на семинаре, который проводит организация Americas Society.

13 августа в Аргентине прошли праймериз, по итогам которых определились кандидаты в президенты, которые примут участие в выборах 22 октября. Больше всего голосов (30,04%) набрал либертарианец Хавьер Милей, предлагающий упразднить центробанк для борьбы с инфляцией и перейти с песо на доллар. Правительственный альянс "Союз ради родины", от которого выдвигается министр экономики, сельского хозяйства и производственного развития Серхио Масса, поддержали 27,27% избирателей. Ведущий оппозиционный альянс "Вместе за перемены", выдвинувший двух кандидатов на праймериз, суммарно получил 28,27% голосов. Его на выборах будет представлять Буллрич.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса по итогам 15-го саммита БРИКС, который проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, сообщил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав объединения с 2024 года.