Президент ЦАР призвал БРИКС и партнеров объединения создать новый мировой порядок

Фостен-Арканж Туадера отметил, что нужны новые структуры, которые гарантируют процветание развивающихся стран

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС, которые превратились сейчас в ведущие мировые державы, должны построить новый международный порядок совместно со своими партнерами, включая Центрально-Африканскую Республику (ЦАР). Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на заседании саммита БРИКС и его партнеров - БРИКС - Африка и "Диалог "БРИКС плюс".

"Саммит БРИКС проходит в условиях, когда страны Африки сталкиваются с многочисленными вызовами, а международные организации не могут обеспечить их поступательное развитие, - подчеркнул он. - Нужны новые структуры, которые гарантируют процветание развивающихся стран. Необходим новый мировой порядок, и БРИКС в союзе с партнерами способно добиться этого".

Туадера подчеркнул, что БРИКС является исключительно привлекательным для ЦАР объединением. "Цель Глобального Юга состоит в том, чтобы создать более справедливый миропорядок, - отметил он. - Я уверен, что наша работа будет успешной и мы сможем построить новое сотрудничество на принципах взаимоуважения и партнерства".