Минск одобрил документ о гармонизированной системе определения происхождения товаров ЕАЭС

Целью соглашения является согласование и унификация вопросов, связанных с определением страны происхождения вывозимых в третьи страны товаров, регулирование деятельности предоставляющих сертификаты о происхождении продукции организаций

МИНСК, 24 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Проект соглашения одобрен в качестве основы для переговоров, на их проведение уполномочен Государственный таможенный комитет", - говорится в сообщении. Президент также уполномочил правительство на подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Целью соглашения является согласование и унификация всех вопросов, связанных с определением страны происхождения вывозимых в третьи страны товаров, регулирование деятельности предоставляющих сертификаты о происхождении товаров организаций, устранение существующих правовых пробелов в указанной сфере.