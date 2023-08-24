США ввели санкции против "Артека" и 11 физлиц

Президент США Джо Байден ранее объявил о введении новых санкций против России в День независимости Украины

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против Международного детского центра "Артек". Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.

Соединенные Штаты также внесли в свой санкционный список по России еще 11 физических лиц, включая мать главы Чечни Рамзана Кадырова.

Рестрикции также были введены против директора "Артека" Константина Федоренко. Ранее президент США Джо Байден в распространенном письменном заявлении объявил о введении новых санкций против России в День независимости Украины.