24 августа, 14:09,
обновлено 24 августа, 14:29
Санкции в отношении России

США ввели санкции против "Артека" и 11 физлиц

Станислав Красильников/ ТАСС
Международный детский центр "Артек"
© Станислав Красильников/ ТАСС

Президент США Джо Байден ранее объявил о введении новых санкций против России в День независимости Украины

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против Международного детского центра "Артек". Об этом говорится в опубликованном заявлении ведомства.

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Соединенные Штаты также внесли в свой санкционный список по России еще 11 физических лиц, включая мать главы Чечни Рамзана Кадырова. 

Рестрикции также были введены против директора "Артека" Константина Федоренко. Ранее президент США Джо Байден в распространенном письменном заявлении объявил о введении новых санкций против России в День независимости Украины. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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