24 августа, 14:10,
обновлено 24 августа, 14:26
Санкции в отношении России

США ввели санкции против матери Кадырова

Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики/ ТАСС
Аймани Кадырова
© Пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики/ ТАСС

В черный список также вошли председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты внесли в свой санкционный список по России еще 11 физических лиц, включая мать главы Чечни Рамзана Кадырова.

Читайте также
Мнение
Пятая в мире: российская экономика остается стабильной, несмотря на все санкции

Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Согласно изложенной им информации, в черный список добавлены, в частности, Аймани Кадырова - мать Рамзана Кадырова, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация