В ООН заявили об обеспокоенности ударами дронов по российским городам

Заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло напомнила, что такие действия в отношении гражданских лиц и инфраструктуры строго запрещены международным правом

ООН, 24 августа. /ТАСС/. ООН обеспокоена обстрелами российской приграничной территории и атаками дронов по городам РФ, такие действия в отношении гражданских лиц и инфраструктуры строго запрещены международным правом.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Мы также обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населенных пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву, - сказала Дикарло. - Атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили, являются неоправданными и строго запрещены международным правом".