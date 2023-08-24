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обновлено 24 августа, 14:40
Военная операция на Украине

В ООН заявили об обеспокоенности ударами дронов по российским городам

Заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло напомнила, что такие действия в отношении гражданских лиц и инфраструктуры строго запрещены международным правом

ООН, 24 августа. /ТАСС/. ООН обеспокоена обстрелами российской приграничной территории и атаками дронов по городам РФ, такие действия в отношении гражданских лиц и инфраструктуры строго запрещены международным правом.

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Об этом заявила заместитель генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло, выступая на заседании Совета Безопасности.

"Мы также обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населенных пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву, - сказала Дикарло. - Атаки в отношении гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они ни происходили, являются неоправданными и строго запрещены международным правом". 

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