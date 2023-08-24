Сара Вагенкнехт заявила, что антироссийские санкции вредят самой Германии, а не РФ

БЕРЛИН, 24 августа. /ТАСС/. Германии следует снять санкции с России, пока они не погубили республику. Такое мнение выразила депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт.

"Наконец-то министр иностранных дел [ФРГ Анналена Бербок] признала: санкции не вредят России", - заявила политик в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). "Но, госпожа Бербок, санкции вредят нам! <...> Санкции должны быть сняты, пока они нас не погубили!", - призвала она.

Вагенкнехт подчеркнула, что связанные с отказом от импорта российских энергоносителей "высокие цены на сырье - яд для нашей (немецкой - прим. ТАСС) промышленности". По ее словам, они способствуют "общей инфляции, в результате многие люди уже давно не знают, как свести концы с концами".

"Меня возмущает наивная самоуверенность и двойные стандарты, с которыми в нашей стране проводится внешняя политика", - добавила депутат. По ее мнению, если бы правительство ФРГ "действовало рационально, добиваясь прекращения огня в интересах нашей страны", то вполне вероятно, что конфликт на Украине вскоре мог бы завершиться.

Ранее глава МИД Германии заявила, что экономические санкции, введенные Германией и другими западными странами из-за украинского конфликта, не оказывают ожидаемого эффекта на Россию.