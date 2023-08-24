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обновлено 24 августа, 14:45
Военная операция на Украине

Правительство Норвегии подтвердило планы передать Украине истребители F-16

Rusty Jarrett/ Getty Images for NASCAR
Истребители F-16
© Rusty Jarrett/ Getty Images for NASCAR

Премьер-министр страны Йонас Гара Стёре отметил, что Норвегия поддерживает Украину в ее усилиях по созданию современной системы ПВО

СТОКГОЛЬМ, 24 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Норвегии Йонас Гара Стёре подтвердил, что Норвегия планирует передать Украине истребители F-16. Об этом сообщается на официальном сайте норвежского правительства.

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"Норвегия поддерживает Украину в ее усилиях по созданию современной системы ПВО. Это и важно, и необходимо. Мы уже приняли решение обучать украинских пилотов-истребителей и летом объявили, что предоставим два норвежских самолета F-16 для учебных целей. Мы планируем подарить Украине норвежские истребители F-16 и в свое время предоставим дополнительную информацию о пожертвовании, количестве и сроках поставки", - говорится в сообщении. 

Теги:
УкраинаНорвегияСтёре, Йонас ГарВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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