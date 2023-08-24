Саудовская Аравия ждет от БРИКС подробностей относительно членства в группе

Это необходимо для того, чтобы принять решение о вступлении, заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд

ДУБАЙ, 24 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия ожидает от БРИКС подробностей относительно условий членства в сообществе, чтобы принять решение о вступлении. Об этом заявил глава МИД королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на полях саммита объединения в ЮАР.

"Мы ждем подробностей от БРИКС относительно характера членства [в группе], чтобы принять соответствующее решение", - сказал он в комментарии саудовскому телеканалу Asharq News.

Ранее принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил телеканалу Al Arabiya, что Эр-Рияд изучит приглашение стать членом БРИКС и примет "соответствующее решение". Он добавил, что королевство ценит это приглашение.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения проходил с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге на западе ЮАР. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, лидеры стран - членов группы решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать членами БРИКС с 1 января 2024 года.