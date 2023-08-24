Президент Эритреи: Запад пытается сохранить свое господство в мире, развязывая войны

Исайяс Афеворки заявил, что нужна кардинальная реформа мировых организаций

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Западные страны, пытающиеся сохранить свое господство на планете, толкают мир в пропасть, но им необходимо противодействовать. Об этом заявил президент Эритреи Исайяс Афеворки на заседании саммита БРИКС и его партнеров - БРИКС - Африка и "Диалог "БРИКС плюс".

"Те, кто с позиций исторического гегемонизма пытаются сохранить свое господство в мире, толкают его в пропасть, - заявил он. - Эскалация боевых действий на Украине вызвана действиями США и стран НАТО. Они идут по опасному пути, пытаясь повернуть вспять движение истории. Они делают ставку на доминирование, что ведет к разрушениям, в том числе и в Африке. Необходимы совместные действия БРИКС и его партнеров с тем, чтобы остановить сторонников однополярного мира".

Афеворки заявил, что нужна кардинальная реформа мировых организаций. "БРИКС и его партнеры заинтересованы с создании более справедливого и взаимовыгодного для всех мирового порядка", - заключил он.