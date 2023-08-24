Рамапоса заявил, что в БРИКС не будет привилегированных стран с правом вето

Президент ЮАР отметил, что объединение "верит в равенство"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. В БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) не будет привилегированной группы участников с правом вето в отношении решений объединения. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, выступая на встрече лидеров БРИКС с приглашенными представителями африканских стран и с кандидатами на вступление в объединение (формат "Брикс плюс/аутрич").

"БРИКС верит в равенство, и я заверяю, что у нас не будет "эффекта Совбеза ООН", где у каких-то стран есть право вето. Наша вера в равенство и уважение [к участникам объединения] определяет природу БРИКС. Не бойтесь, такого не произойдет", - прокомментировал южноафриканский лидер выступление президента Намибии Хаге Гейнгоба.

Тот, в свою очередь, ранее заметил, что не хотел бы, чтобы отношения "между старыми и новыми участниками БРИКС были похожи на ООН, где есть страны, входящие в Совет Безопасности, и остальные государства - участники Генеральной Ассамблеи без права вето". Развитие БРИКС в подобном направлении "ничего не даст" потенциальным участникам и партнерам объединения, утверждал он. "Если речь идет о том, что мы стремимся создать новую организацию равных, мы хотим равенства, мы также хотим знать, при соблюдении каких условий мы, малые страны, можем стать частью нового, расширенного БРИКС", - отметил намибийский лидер.

Ранее президент ЮАР объявил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также сообщил, что лидеры объединения согласовали руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуру для расширения БРИКС. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что при принятии решения о расширении состава объединения в расчет принимался "вес, авторитет, значение той или иной страны - претендента на членство и, конечно же, ее позиция на международной арене".