Премьер Эстонии не намерена уходить в отставку из-за укоров по поводу бизнеса ее мужа в РФ

Кая Каллас стала объектом критики в связи с тем, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит ее мужу, якобы продолжает перевозки в Россию

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Глава правительства Эстонии Кая Каллас не намерена подавать в отставку из-за упреков по поводу бизнеса ее мужа Арво Халлика в РФ. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

"Я не сделала ничего плохого. Мой муж не сделал ничего плохого. Не вижу причин для отставки", - приводятся в сообщении ее слова.

Премьер стала объектом критики в связи с тем, что транспортная компания Stark Logistics, которая частично принадлежит ее мужу, якобы продолжает перевозки в РФ. Каллас утверждала, что такое сотрудничество было прекращено уже через месяц после начала событий на Украине, то есть в марте 2022 года. СМИ в этом сомневаются.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что ожидает более детальных разъяснений главы правительства. По его словам, общество ждет, чтобы премьер-министр высказалась более подробно, чем делала это до сих пор. О возможной отставке главы правительства президент не упомянул. "Оппозиция делает свое дело", - отметила Каллас.