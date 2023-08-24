Президент Бразилии считает важным провести встречу между БРИКС и G7

Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил, что БРИКС не собирается становиться соперником других международных форматов

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с идеей проведения встречи между участниками объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с развитыми странами из Группы семи.

"Кто знает, может, мы однажды соберемся: блок БРИКС и блок G7. Была бы отличная встреча, чтобы обсудить торговлю, научно-технологический прогресс и демократию", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

22 августа Лула да Силва заявил, что БРИКС не собирается становиться соперником других международных форматов, таких как Группа семи (G7) или Группа двадцати (G20).