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обновлено 24 августа, 16:45
Саммит БРИКС - 2023

Президент Бразилии считает важным провести встречу между БРИКС и G7

Луис Инасиу Лула да Силва ранее заявил, что БРИКС не собирается становиться соперником других международных форматов

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выступил с идеей проведения встречи между участниками объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) с развитыми странами из Группы семи.

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"Кто знает, может, мы однажды соберемся: блок БРИКС и блок G7. Была бы отличная встреча, чтобы обсудить торговлю, научно-технологический прогресс и демократию", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

22 августа Лула да Силва заявил, что БРИКС не собирается становиться соперником других международных форматов, таких как Группа семи (G7) или Группа двадцати (G20).

Теги:
БразилияЛула да Силва, Луис ИнасиуСаммит БРИКС - 2023
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