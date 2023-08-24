"Стальная гора" помощи от США и "цивилизованные" санкции. Ситуация вокруг Украины

Президент США Джо Байден в День независимости Украины объявил о введении в отношении России новых санкций. В черный список Вашингтона попали 11 физических лиц и Международный детский центр "Артек".

В Вашингтоне считают, что власти США "построили стальную гору" для украинского контрнаступления, и оказывать столь же масштабную помощь в 2024 году уже не смогут.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что введенные в отношении РФ санкции не имеют желаемого эффекта и высказала мнение, что украинский конфликт нельзя прекратить "рациональными решениями, рациональными мерами, которые принимаются среди цивилизованных правительств".

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские военные на донецком направлении успешно отразили за сутки шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На купянском и запорожском направлениях было отражено по пять атак, на краснолиманском направлении - три атаки противника, на херсонском направлении была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы, добавил он. Всего за сутки на всех направлениях было уничтожено свыше 600 бойцов противника, сказал Конашенков.

Вооруженные силы (ВС) РФ минувшей ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ, продолжил он, отметив, что цель удара была достигнута. Кроме того, ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ в Херсонской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в ДНР. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены живая сила и военная техника ВСУ в 153 районах, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

Заявления в День независимости

Выступая на мероприятиях по случаю Дня независимости Украины, президент страны Владимир Зеленский заверил, что Киев не имеет отношения к катастрофе с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

В этот же день после встречи в Киеве с португальским коллегой Марселу Ребелу ди Соузой Зеленский сообщил, что Португалия готова принять участие в программе подготовки украинских летчиков и инженерного состава на американских истребителях F-16. 21 августа украинский президент заявил, что аналогичное решение приняли власти Греции. Ранее Зеленский рассказал о "прорывной договоренности" с Амстердамом в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву.

Подарок от США

Ко Дню независимости Украины Байден приурочил введение в отношении России новых санкций, которые призваны "привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи".

В американский черный список были добавлены 11 физических лиц, среди которых мать главы Чечни Аймани Кадырова, председатель правительства Чечни Муслим Хучиев, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чечне Замид Чалаев, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Мансур Солтаев. Рестрикции были также введены против уполномоченных по правам ребенка в Ростовской области, в Калужской области и Белгородской области Ирины Черкасовой, Ирины Агеевой и Галины Пятых, министра образования и науки Запорожской области Елены Шапуровой, ректора Севастопольского государственного университет (СевГУ) Владимира Нечаева.

Под санкциями оказались также Международный детский центр "Артек" и его директор Константин Федоренко.

Неэффективные санкции

Экономические санкции, введенные Германией и другими западными странами из-за украинского конфликта, не оказывают ожидаемого эффекта на Россию, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По ее мнению, украинский конфликт нельзя прекратить "рациональными решениями, рациональными мерами, которые принимаются среди цивилизованных правительств".

Стратегия и тактика

Официальные лица США и Украины на протяжении нескольких недель спорят по поводу стратегии и тактики для оживления контрнаступления Киева, которое продвигается очень медленно, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. По ее данным, во время "закулисных дебатов" Вашингтон призывает украинцев "вернуться к общевойсковой подготовке", сосредоточить свои силы, "чтобы попытаться прорвать оборону и обеспечить продвижение к Азовскому морю".

Как отмечает издание, ВСУ за последние недели внесли коррективы в свою стратегию, в связи с чем Вашингтон "выразил серьезное разочарование", особенно вниманием президента Украины к Артемовску. Официальные лица в США считают, что атаки украинских небольших подразделений на узких участках фронта "только замедляют наступление".

Европейский скепсис

Военное руководство Евросоюза (ЕС) также скептически оценивает способность ВСУ добиться заявленной цели по возвращению территорий, потерянных в ходе конфликта с Россией. Глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер отметил, что ВСУ не удается продвинуться вперед в ходе контрнаступления, и призвал "с осторожностью ожидать прорыва украинских войск через российские оборонительные рубежи".

По мнению Бригера, санкционная политика Запада "не оказала существенного влияния на военный потенциал российских вооруженных сил". Он также выразил уверенность, что Россия может продолжать специальную военную операцию на Украине "еще очень долго". Эксперт подчеркнул, что "не может прогнозировать" победу Киева в конфликте.

Стальная гора

США вряд ли будут оказывать военную помощь Киеву в прежних объемах в 2024 году, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. Американские официальные лица считают, что объем военной техники, которую США поставили Украине, достаточен для контрнаступления. Чиновник отметил, что власти США "построили стальную гору для этого контрнаступления", но "сделать это снова" Вашингтон не сможет.

Германия за минувшую неделю поставила Украине ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot и 40 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun. Кроме того, ФРГ отправила Украине 10 датчиков дронов и 16 грузовиков Zetros.

Правительство Норвегии приняло решение пожертвовать Украине противовоздушные ракеты IRIS-T. По его сведениям, эти ракеты могут запускаться с установок, которые Украине решила безвозмездно передать Швеция. Ранее Норвегия пожертвовала Украине ПЗРК NASAMS и Mistral.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Как отмечал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника.