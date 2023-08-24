24 августа, 16:47
Саммит БРИКС - 2023

В Зимбабве заявили о желании вступить в БРИКС

В стране считают, что объединение играет стабилизирующую роль в мире и Африке

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Зимбабве хочет вступить в ряды БРИКС. Об этом заявил первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенга.

Читайте также
Что известно о новых членах БРИКС

"Мы хотим вступить в БРИКС, присоединиться к объединению как к силе прогресса в мире", - заявил он на заседании саммита БРИКС и его партнеров - БРИКС - Африка и "Диалог "БРИКС плюс".

Чивенга подчеркнул, что БРИКС играет стабилизирующую роль в мире и Африке. "Зимбабве могла бы принести в БРИКС свой опыт борьбы и противостояния западным санкциям", - подчеркнул он. 

Теги:
ЗимбабвеСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация