В Зимбабве заявили о желании вступить в БРИКС

В стране считают, что объединение играет стабилизирующую роль в мире и Африке

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 24 августа. /ТАСС/. Зимбабве хочет вступить в ряды БРИКС. Об этом заявил первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенга.

"Мы хотим вступить в БРИКС, присоединиться к объединению как к силе прогресса в мире", - заявил он на заседании саммита БРИКС и его партнеров - БРИКС - Африка и "Диалог "БРИКС плюс".

Чивенга подчеркнул, что БРИКС играет стабилизирующую роль в мире и Африке. "Зимбабве могла бы принести в БРИКС свой опыт борьбы и противостояния западным санкциям", - подчеркнул он.