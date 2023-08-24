Прокурор в Джорджии попросил начать суд по делу Трампа 23 октября

Предложение выбрать более раннюю дату связано с ходатайством одного из обвиняемых

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Прокурор округа Фултон (штат Джорджия) Фэнни Уиллис предложила начать судебный процесс по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против экс-президента США Дональда Трампа, 23 октября 2023 года, а не в начале марта 2024 года, как предполагалось ранее. Соответствующий документ размещен в базе суда округа Фултон.

"Штат Джорджия в лице окружного прокурора Фэнни Уиллис просит назначить начало рассмотрения дела в суде на 23 октября, в период следующей судебной сессии", - говорится в документе.

В нем поясняется, что решение выбрать более раннюю дату связано с ходатайством одного из обвиняемых - Кеннета Джона Чезбро. Это адвокат, работавший с избирательным штабом Трампа в 2020 году.

На прошлой неделе прокуратура просила назначить начало процесса на 4 марта 2024 года. Трамп заявлял, что настаивает на рассмотрении всех дел уже после выборов президента в ноябре 2024 года.

14 августа большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против экс-президента, ряда его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет.