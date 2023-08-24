24 августа, 17:06
Военная операция на Украине

Зеленский заявил, что с Западом сложно договориться о новых поставках ЗРК Patriot

Президент Украины назвал Patriot, а также комплексы NASAMS и IRIS-T лучшими системами противовоздушной обороны, которыми сейчас располагает его страна

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву очень сложно работать с западными партнерами по вопросу поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"С Patriot очень сложно. Очень сложно работать с партнерами, за каждую дополнительную систему пусковую, я уже не говорю про дополнительную батарею, за все это нужно очень сильно бороться", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Зеленский назвал Patriot, а также комплексы NASAMS и IRIS-T лучшими системами противовоздушной обороны (ПВО), которыми сейчас располагает Украина. Он рассчитывает на усиление работы с западными партнерами, на вооружении которых есть эти установки.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Ранее Зеленский заявлял, что Киев оказался в очереди за ЗРК Patriot и ракетами к ним. 

Теги:
УкраинаНорвегияЗеленский, Владимир АлександровичСтёре, Йонас ГарВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация