24 августа, 17:55 Глава комитета парламента Британии сообщила о попытке взлома ее почты хакерами из Китая

По словам Алиши Кернс, злоумышленники пытались получить доступ к ее почте месяц назад с помощью фишинговой атаки, однако подозрительный контент был удален компанией Microsoft до того, как она открыла присланное сообщение