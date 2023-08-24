Глава комитета парламента Британии сообщила о попытке взлома ее почты хакерами из Китая

ЛОНДОН, 24 августа. /ТАСС/. Китайские хакеры пытались взломать рабочую почту главы комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента, депутата от правящей Консервативной партии Алиши Кернс. Об этом парламентарий сообщила газете The Times.
По ее словам, злоумышленники пытались получить доступ к ее почте месяц назад с помощью фишинговой атаки, однако подозрительный контент был удален компанией Microsoft до того, как Кернс открыла присланное сообщение. Службы безопасности парламента оповестили ее, что след кибератаки ведет в Китай.