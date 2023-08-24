Салливан обсудил Украину и Нигер с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции

Встреча состоялась в Белом доме

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе встречи в Белом доме обсудил конфликт на Украине и ситуацию в Нигере с коллегами из Великобритании, Германии, Италии и Франции. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Поскольку сегодня отмечается День независимости Украины, участники [встречи] выразили готовность помогать Украине <...>. Помощники по национальной безопасности подчеркнули, что российские суверенные активы, которые находятся в юрисдикции их стран, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам переговоров.

Чиновники также обсудили "важность возвращения Нигера к конституционному порядку" и роль Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в урегулировании кризиса в этой африканской стране.