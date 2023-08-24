Зеленский признал эффективность советских систем ПВО

Президент Украины заявил о дефиците ракет к ним

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал действенными советские системы противовоздушной обороны (ПВО) и заявил о дефиците ракет к ним.

"Для закрытия неба <...> [нужны] дополнительные ракеты для несовременного, но все-таки действенного советского оборудования. У нас некоторые такие системы есть, дефицит ракет - это факт", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

По словам Зеленского, для получения ракет Киеву необходимо вести работу со странами, у которых на складах осталось советское вооружение.

Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные системы ПВО, а также начать производить установки на Украине.

Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Как отмечал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. Министр обороны страны Алексей Резников заявлял, что украинские войска почти израсходовали запасы ракет для нее. Он указывал, что Украина не производит таких боеприпасов, а также не имеет возможности их просить, поэтому необходима западная техника.